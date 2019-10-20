Губернатор Киевской области подал в отставку

Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке на имя президента Владимира Зеленского.

Заявление датировано 20 октября.

Причин такого шага губернатор не назвал.

«Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды — морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть», — процитировал он в Facebook вместо объяснений фразу из художественного произведения «Сад Гефсиманский».

Отметим, что у Михаила Бно-Айрияна были конфликты с частью депутатов от «Слуги народа». В частности, нардеп Александр Дубинский обвинял чиновника в неспособности руководить регионом, связях с одиозными местными руководителями времен Порошенко и коррупции.