Губернатор Киевской области подал в отставку

Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке на имя президента Владимира Зеленского.
Заявление датировано 20 октября.
Причин такого шага губернатор не назвал.
«Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды — морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть», — процитировал он в Facebook вместо объяснений фразу из художественного произведения «Сад Гефсиманский».
Отметим, что у Михаила Бно-Айрияна были конфликты с частью депутатов от «Слуги народа». В частности, нардеп Александр Дубинский обвинял чиновника в неспособности руководить регионом, связях с одиозными местными руководителями времен Порошенко и коррупции.
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