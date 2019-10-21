Гладковский вышел из СИЗО с электронным браслетом

Подозреваемый в злоупотреблении властью, недостоверном декларировании и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский вышел из-под стражи после внесения залога.

Как сообщает УП, Гладковский и его адвокат пообщались с журналистами возле столичного СИЗО.

«Я буду защищать свою честь и достоинство», — заявил сам Гладковский.

В свою очередь адвокат Руслан Волынец отметил, что Гладковскому надели электронный браслет слежения. По его словам, сторона защиты будет изучать полный текст постановления суда, и выстраивать стратегию.

По словам Волынца, Гладковский считает, что каких-либо оснований для привлечения его к ответственности по предъявленным обвинениям нет.

Напомним, что оанее в понедельник члены семьи Гладковского внесли за него залог в размере 10 623 130 грн.