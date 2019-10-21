Суд заблокировал счета «Укргаздобычи»

Суд заблокировал банковские счета АО «Укргаздобыча», усложнив отгрузки топлива производства Шебелинского завода и сжиженного газа других газоперерабатывающих заводов.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на контрагентов компании.

В «Укргаздобычи» подтвердили изданию, что с прошлой недели счета действительно арестованы из-за попытки взыскания спорного долга финансовой компанией «Фингрупп Фактор».

«Действительно всю неделю счета арестованы, мы писали об этом риске ранее на сайте. Нормально грузить продукцию не можем, отгрузки осуществляются только на основании ранее полученных предоплат», — заявили в госкомпании.

10 октября «Укргаздобыча» публично призвала правительство и президента проверить действия сотрудников Фонда гарантирования вкладов физических лиц и не допустить незаконное взимание с госкомпании в пользу ООО «ФК «Фингрупп Фактор» более 215 млн грн.

В 2013 году «Укргаздобыча» взяла у «Дельта Банка» кредит 150 млн грн. Кредит погасили в августе 2017 года, когда банк уже находился в управлении ФГВФЛ.

Но «Дельта Банк» подал новый иск, в котором просил взыскать с «Укргаздобычи» по этому же кредиту 215 млн грн. Этот долг впоследствии был передан ООО «ФК Фингрупп Фактор» с дисконтом в почти 70%.

«ФК Фингрупп Фактор» , согласно реестру юридических лиц, принадлежит семье Астион — Василию, Евгению и Ольге (первым двум по 45%, последней — 10%).

Василий Астион — депутат Днепропетровского областного совета от партии «Видроження», который известен как один из самых влиятельных латифундистов своего региона вместе со своим тестем — главой Федерации дзюдо Днепра Михаилом Кошляком..

Братьям Астион и Михаилу Кошляку совместно принадлежит группа компаний Dnipro Agro, которая обрабатывает около 50 000 га земли.