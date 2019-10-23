Wizz Air запустит рейсы из Одессы в Братиславу, Ryanair из Херсона в Вену

Венгерский лоукостер Wizz Air с 3 ноября запустит рейсы из аэропорта «Одесса» в столицу Словакии — Братиславу.
Об этом сообщила администрация аэропорта.
«Лайнеры авиакомпании Wizz Air начнут 3 ноября выполнять прямые рейсы из Одессы в Братиславу. Частота полетов по маршруту — два рейса в неделю. Вылеты будут по средам и воскресеньям», — заявили в аэропорту.
Билеты стоимостью от 492 гривен в одну сторону можно купить на официальном сайте авиакомпании и во всех туристических агентствах Одессы.
В свою очередь самый большой европейский лоукостер Ryanair анонсировал новый рейс из Херсона в Вену.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиакомпании.
Рейсы стартуют с 30 марта и будут отправляться дважды в неделю.
Таким образом Ryanair добавил ещё один рейс из Херсона. Ранее был анонсирован рейс Херсон — Краков, который начнёт летать с декабря 2019 года.
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