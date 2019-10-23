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Wizz Air запустит рейсы из Одессы в Братиславу, Ryanair из Херсона в Вену

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Wizz Air запустит рейсы из Одессы в Братиславу, Ryanair из Херсона в Вену

Венгерский лоукостер Wizz Air с 3 ноября запустит рейсы из аэропорта «Одесса» в столицу Словакии — Братиславу.

Об этом сообщила администрация аэропорта.

«Лайнеры авиакомпании Wizz Air начнут 3 ноября выполнять прямые рейсы из Одессы в Братиславу. Частота полетов по маршруту — два рейса в неделю. Вылеты будут по средам и воскресеньям», — заявили в аэропорту.

Билеты стоимостью от 492 гривен в одну сторону можно купить на официальном сайте авиакомпании и во всех туристических агентствах Одессы.

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В свою очередь самый большой европейский лоукостер Ryanair анонсировал новый рейс из Херсона в Вену.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиакомпании.

Рейсы стартуют с 30 марта и будут отправляться дважды в неделю.

Таким образом Ryanair добавил ещё один рейс из Херсона. Ранее был анонсирован рейс Херсон — Краков, который начнёт летать с декабря 2019 года.

Одесса, Wizz Air, Херсон, Ryanair
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Среда, 23 октября 2019
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