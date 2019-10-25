В Харькове в результате перестрелки погиб человек, еще один ранен

В Харькове в пятницу днем на ул.Клочковская неподалеку от супермаркет «Восторг» произошла перестрелка.

«Вызов поступил в 12:05. Было двое раненых, один умер в машине (скорой помощи — ИФ). Второй госпитализирован в институт неотложной хирургии», — сказал агентству «Интерфакс-Украина» директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области пообещали дать информацию позже.

Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция «Сирена».

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, нашли подожженным неподалеку от места преступления.

По данным из соцсетей, один из пострадавших в перестрелке — бывший участник организации «Оплот» криминальный авторитет Георгий Исаков по прозвищу «Жора», на которого ранее уже совершали покушение.