Участник перестрелки в Харькове подорвался на собственной гранате

Причастный к перестрелке в Харькове мужчина взорвал сам себя на Южном вокзале.
Как сообщает «Депо Харьков» со ссылкой на свои источники среди правоохранителей, взрыв связан с сегодняшней перестрелкой возле супермаркета на Клочковской.
«После перестрелки, произошедшей на улице Клочковской, правоохранители были ориентированы на поиск подозреваемых. Около 13:00 возле Южного вокзала на железнодорожных путях правоохранители заметили человека, который мог быть причастен к перестрелке. Увидев полицейских, мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством. Он погиб на месте», — отмечает издание
Источник в правоохранительных органах сообщил 057, что мужчина пытался бросить гранату в полицейских.
«Он пытался кинуть гранату в патрульных. Начал доставать ее и кинул в них, но подорвался сам. Патрульные в него не стреляли. Он начал спускаться под мостик, чтобы обойти вокзал, пройтись по путям, зайти на платформу и прыгнуть в електричку», — заявил собеседник.
Также источники в правоохранительных органах сообщили Радио Свобода, что киллеры совершили покушение на Георгия Исакова, которого считают соратником организатора бойцовского клуба «Оплот» Евгения Жилина, убитого в Москве в 2016 году.
Пока официального подтверждения или опровержения информации о личности погибшего нет. По одной из версий, убит в перестрелке — не Исаков, а Владимир Борох по кличке «Тайсон», помощник Исакова. Сам Исаков, по этим данным, в настоящее время находится в больнице с проникающим ранением грудной клетки.
Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что вокзал в Харькове работает в штатном режиме.
Ранее стало известно, что в Харькове на улице Клочковской произошла перестрелка, двое мужчин получили ранения, один из них скончался.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016