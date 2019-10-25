Войти
Арсен Аваков публично заступился за «Азов»
позиция
Арсен Аваков публично заступился за «Азов»
Кабмин ожидает рост ВВП в 2020 году до 4,8%
макроэкономика
Кабмин ожидает рост ВВП в 2020 году до 4,8%

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Участник перестрелки в Харькове подорвался на собственной гранате

332
Участник перестрелки в Харькове подорвался на собственной гранате

Причастный к перестрелке в Харькове мужчина взорвал сам себя на Южном вокзале.

Как сообщает «Депо Харьков» со ссылкой на свои источники среди правоохранителей, взрыв связан с сегодняшней перестрелкой возле супермаркета на Клочковской.

«После перестрелки, произошедшей на улице Клочковской, правоохранители были ориентированы на поиск подозреваемых. Около 13:00 возле Южного вокзала на железнодорожных путях правоохранители заметили человека, который мог быть причастен к перестрелке. Увидев полицейских, мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством. Он погиб на месте», — отмечает издание

Источник в правоохранительных органах сообщил 057, что мужчина пытался бросить гранату в полицейских.

«Он пытался кинуть гранату в патрульных. Начал доставать ее и кинул в них, но подорвался сам. Патрульные в него не стреляли. Он начал спускаться под мостик, чтобы обойти вокзал, пройтись по путям, зайти на платформу и прыгнуть в електричку», — заявил собеседник.

Также источники в правоохранительных органах сообщили Радио Свобода, что киллеры совершили покушение на Георгия Исакова, которого считают соратником организатора бойцовского клуба «Оплот» Евгения Жилина, убитого в Москве в 2016 году.

Пока официального подтверждения или опровержения информации о личности погибшего нет. По одной из версий, убит в перестрелке — не Исаков, а Владимир Борох по кличке «Тайсон», помощник Исакова. Сам Исаков, по этим данным, в настоящее время находится в больнице с проникающим ранением грудной клетки.

Читайте также: Украинцы подали больше других иностранцев заявок на конкурс «Лидеры России»

Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что вокзал в Харькове работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в Харькове на улице Клочковской произошла перестрелка, двое мужчин получили ранения, один из них скончался.

Харьков, перестрелка
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 25 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016