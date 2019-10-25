Участник перестрелки в Харькове подорвался на собственной гранате

Причастный к перестрелке в Харькове мужчина взорвал сам себя на Южном вокзале.

Как сообщает «Депо Харьков» со ссылкой на свои источники среди правоохранителей, взрыв связан с сегодняшней перестрелкой возле супермаркета на Клочковской.

«После перестрелки, произошедшей на улице Клочковской, правоохранители были ориентированы на поиск подозреваемых. Около 13:00 возле Южного вокзала на железнодорожных путях правоохранители заметили человека, который мог быть причастен к перестрелке. Увидев полицейских, мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством. Он погиб на месте», — отмечает издание

Источник в правоохранительных органах сообщил 057, что мужчина пытался бросить гранату в полицейских.

«Он пытался кинуть гранату в патрульных. Начал доставать ее и кинул в них, но подорвался сам. Патрульные в него не стреляли. Он начал спускаться под мостик, чтобы обойти вокзал, пройтись по путям, зайти на платформу и прыгнуть в електричку», — заявил собеседник.

Также источники в правоохранительных органах сообщили Радио Свобода, что киллеры совершили покушение на Георгия Исакова, которого считают соратником организатора бойцовского клуба «Оплот» Евгения Жилина, убитого в Москве в 2016 году.

Пока официального подтверждения или опровержения информации о личности погибшего нет. По одной из версий, убит в перестрелке — не Исаков, а Владимир Борох по кличке «Тайсон», помощник Исакова. Сам Исаков, по этим данным, в настоящее время находится в больнице с проникающим ранением грудной клетки.

Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что вокзал в Харькове работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в Харькове на улице Клочковской произошла перестрелка, двое мужчин получили ранения, один из них скончался.