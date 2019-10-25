Дуда хочет диалога с Украиной по поводу «исторических проблем»

Польша решительно выступает за возвращение Украине всех территорий, оккупированных Россией.
Об этом в эфире телеканала Trwam и радио Maryja подчеркнул президент Польши Анджей Дуда, передает Укринформ.
«Мы поддерживаем европейские амбиции Украины, поддерживаем Украину, на которую напали, и сегодня часть ее территории не находится под ее контролем. Мы твердо требуем, чтобы эти территории были возвращены Украине, чтобы Украина восстановила свои границы до аннексии (Крыма — ред.)», — заявил Дуда.
При этом он добавил, что в отношениях Польши и Украины есть «некоторые проблемы» исторического характера, и Польша хочет диалога на эту тему, поскольку политические отношения на уровне обществ обеих стран должны опираться на правду.
«Возаобновление эксгумаций является важным шагом, который совершен новой украинской властью. Я доволен, что лично поднимал эту проблему с президентом Зеленским», — подчеркнул президент РП.
Как отмечалось, украинская власть недавно разрешила польской стороне возобновить поисковые работы в Украине, которые были приостановлены после разрушения украинского места памяти в селе Грушовичи вблизи Перемышля в 2017 году. Польская сторона уже подала предложения относительно мест в Украине, где она хочет вести поиски останков польских жертв с первой половины XX века.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016