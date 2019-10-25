Украинцы подали больше других иностранцев заявок на конкурс «Лидеры России»

Среди иностранцев наибольший интерес к конкурсу «Лидеры России» проявили граждане Украины — от них поступили 464 заявки. Об этом ТАСС рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

По его словам, в этом году на конкурс заявились представители 64 стран. Из Украины — больше всего. На втором месте среди иностранцев — белорусы с 330 заявками, а на третьем — представители Казахстана (271 заявка).

Конкурс «Лидеры России» проводится в РФ для «создания социальных лифтов для активных граждан». В конкурсе нет ограничения по гражданству участников, одно из требований — хорошее знание русского языка.

В марте в Сочи были объявлены победители предыдущего конкурса «Лидеры России». Тогда ими стали 104 человека. Как сообщалось, большинство из них должны были получить продвижение по карьерной лестнице.