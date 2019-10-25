Сына Роднянского назначили советником Кабмина

Экономист Александр Роднянский из Кембриджского университета был назначен старшим экономическим советником Кабинета министров Украины. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в украинском правительстве. Роднянский является сыном украинско-российского продюсера Александра Роднянского.

Официально о назначении Роднянского-младшего на пост старшего экономического советника украинского правительства объявлено не было. Однако Reuters получил подтверждение информации о его назначении от государственного секретаря кабинета министров Украины Владимира Бондаренко.

Как передает Reuters, 34-летний Александр Роднянский входил в число советников президента Зеленского после его избрания главой государства и участвовал в создании его экономической программы. Согласно данным сайта Кембриджского университета, Роднянский-младший является доцентом (Assistant Professor) факультета экономики этого вуза. Сферой его специализации являются международная экономика и финансы, эмпирическая политическая экономия. В 2017 году Александр Роднянский-младший получил степень доктора наук в Принстонском университете (США).

Агентство отмечает, что причины, по которым власти не сообщили официально о назначении Роднянского-младшего старшим экономическим советником правительства, неясны. «Люди, работающие в Офисе президента сказали мне, что моя фамилия является фактором риска, — сказал в телефонном интервью Reuters Александр Роднянский-младший. — Моя фамилия могла вызвать скандал сама по себе. Мне это сказали еще до того, как я решил, хочу ли я быть назначенным на должность в правительстве или нет».

Отец нового советника украинского правительства, продюсер Александр Роднянский был основателем телеканала «1+1». Сейчас продюсер Александр Роднянский сейчас живет и работает в России, отношения с которой у официального Киева являются крайне напряженными.