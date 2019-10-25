В аэропорту Харькова задержали заместителя мэра Днепра

Задержанный в пятницу в аэропорту «Харьков» мужчина является заместителем мэра Днепра Михаил Лысенко, который находился в розыске МВД.
Об этом «Украинской правде» сообщили источники в правоохранительных органах.
Сейчас его карточки о розыске на сайте МВД уже нет.
Прокуратура Днепра в комментарии изданию не опровергла, но и не подтвердила эту информацию.
Ранее в пятницу пограничная служба сообщила, что задержала в аэропорту мужчину 1977 года рождения, которого подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и ст. 366 «Служебный подлог».
Как известно, прокуратура Днепропетровской области в сентябре сообщила, что по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (29,5 млн грн.), Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск.
В мэрии Днепра позже сообщили, что Лысенко находится в плановом отпуске.
9 октября Лысенко и еще двум чиновникам мэрии сообщили о подозрении в растрате более 16,8 миллиона гривен бюджетных средств на паспортизацию улиц.
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