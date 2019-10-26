В МИД хотят попасть в НАТО без подачи заявки на ПДЧ

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок выступает за то, чтобы добиваться предоставления стране Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), но без повторной подачи заявки.

«Нужно четко понимать, что Украина за это время пошла значительно дальше. Сегодня нам нужно не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников нам предоставления. Над этим и работаем», — написал Божок в Твиттер в субботу.

Он предложил всем неравнодушным приобщаться и концентрировать усилия в этом контексте.

При этом замглавы МИД указал на параграф 23 Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, который согласовал, что Украина и Грузия станут членами Альянса и ПДЧ является следующим шагом на пути к этому.