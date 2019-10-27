В Барселоне проходит многотысячный митинг против независимости

Тысячи сторонников единства Испании присоединились в воскресенье к демонстрации в Барселоне. Организатором митинга стала ассоциация «Каталонское гражданское общество».
Многочисленные политики решили поддержать манифестацию и принять в ней участие. К демонстрации, в частности, присоединился исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, сообщаю местные СМИ. Многие собравшиеся принесли с собой испанские флаги и скандируют лозунги в поддержку территориальной целостности страны. По данным стражей порядка, в митинге участвуют 80 тыс. человек.
Одновременно с этой акцией в Барселоне устроили митинг сторонники независимости Каталонии. Организаторами протеста являются так называемые комитеты в защиту республики. Одна из акций сейчас проходит в районе железнодорожного вокзала Барселоны.
С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные манифестации сторонников независимости региона. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости 2017 года, к тюремному заключению на срок до 13 лет. Акции протеста зачастую заканчивались беспорядками, пострадали сотни человек.
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