Войти
Трамп вернул преференции по беспошлинной торговле с Украиной
официально
Трамп вернул преференции по беспошлинной торговле с Украиной
Зеленский приказал сократить расходы бюджета на содержание чиновников
госфинансы
Зеленский приказал сократить расходы бюджета на содержание чиновников

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Лидер «Азова» записал видео с угрозами Зеленскому

4413

Первый командир добровольческого полка «Азов», лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий опубликовал в своем канале в YouTube видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ранее посетившему расположенный на Донбассе населенный пункт Золотое.

По словам Билецкого, после поездки главы государства важнейшим вопросом остается не «хамство» президента, а ситуация на передовой. Он заявил, что своей попыткой развести войска украинский лидер «сдает» обширную территорию, поскольку в таком случае Украина лишится контроля над 30 населенными пунктами. Он также сообщил, что бойцы «Азова» по-прежнему будут оставаться в Золотом, поскольку обладают «правом на собственное мнение», которое они заработали своей кровью.

Билецкий заявил, что в случае если Зеленский решить «выкинуть» из Золотого ветеранов подразделения, то на следующей неделе в населенном пункте будут находиться уже не несколько десятков, а тысяча людей.

«Если не выйдет с тысячей, будет десять тысяч», — отметил он.

Читайте также: В Украину идет похолодание

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский приехал в расположенный на линии соприкосновения населенный пункт Золотое, где пообщался с вооруженными людьми, поселившимися в частном доме. В ходе встречи украинского лидера спросили, станет ли он разговаривать с участниками протестных акций против разведения сил. В ответ Зеленский потребовал от добровольцев отвести оружие и «не переводить стрелки» на акции в украинской столице, отметив, что он является президентом страны. Согласно официальному заявлению военных, вооруженные люди, с которыми встретился Зеленский, нелегально находятся в поселке Золотое.

Азов, Владимир Зеленский, Андрей Билецкий
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 27 октября 2019
Суббота, 26 октября 2019
Пятница, 25 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016