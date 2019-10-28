Ryanair открыл еще два маршрута из Харькова

Ryanair 27 октября открыл два новых маршрута в Харьков, соединив этот региональный аэропорт со столицей Литвы Вильнюсом и городом на западе Польши Познанью.
Как сообщает avianews, полеты по обоим маршрутам будут выполняться два раза в неделю: в Вильнюс по средам и воскресеньям, тогда как в Познань — по четвергам и воскресеньям.
Данные направления дополнили открытый 17 июня рейс Харьков-Краков, который выполняется также два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Ryanair уже анонсировал дальнейшее расширение полетов из Харькова. С 29 марта 2020 года лоу-кост будет летать в варшавский аэропорт Модлин по средам и воскресеньям, а с 3 апреля 2020 года запустит рейсы в Будапешт по понедельникам и пятницам.
Таким образом, два маршрута Ryanair будут дублировать ранее анонсированные направления лоу-коста Wizz Air из Харькова — в Краков и Будапешт.
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