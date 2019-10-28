Войти
Зеленский дал зеленый свет массовой приватизации
официально
Зеленский дал зеленый свет массовой приватизации
Разумков не считает, что фракция «Слуга народа» разваливается
позиция
Разумков не считает, что фракция «Слуга народа» разваливается

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Верховный Суд запретил взыскивать с компании Коломойского 1,5 миллиарда

250
Верховный Суд запретил взыскивать с компании Коломойского 1,5 миллиарда

Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу АО КБ «ПриватБанк» и оставил в силе предыдущее решение Хозяйственного суда Днепропетровской области относительно отклонения кредиторских требований банка к ПАО «Авиационная компания «Днеправиа» на 1,5 млрд гривен.

Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

«Определение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 17.12.2018 (по результатам проведения предварительного заседания в части отклонения и невнесения в реестр требований кредиторов ОАО «Авиационная компания „Днеправиа“ денежных требований АО КБ „ПриватБанк“ в размере 1504966028,08 грн) и постановление Центрального апелляционного хозяйственного суда от 27.05.2019 по делу № 904/8902/17 оставить без изменений», — говорится в тексте решения.

Постановление набирает законной силы с момента ее принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, в 2019 году также не было удовлетворено апелляционную жалобу Приватбанка относительно признания кредитных требований к Днеправиа в размере 1,5 млрд гривен. Условия кредитных договоров подписанных между Приватбанком и Днеправиа в 2011-2014 годах были признаны недействительными.

Читайте также: Зеленский сменил главу Киевской облгосадминистрации

Днеправиа прекратила свою деятельность в 2018 году, все права на эксплуатацию воздушных линий были аннулированы, а весь флот был передан авиакомпании «Роза ветров».

Компанию связывают с группой Приват бизнесмена Игоря Коломойского.

Игорь Коломойский, ПриватБанк, Верховный суд, Днеправиа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 28 октября 2019
Воскресенье, 27 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не важно, что и как говорит президент, если он показывает результат

Мне не важно, что и как говорит президент, если он показывает результат. Яркий пример Трамп. Если послушать, что он говорит, то это просто катастрофа. Но когда посмотришь как он отстаивает интересы своей страны, то невольно им восхищаешься.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016