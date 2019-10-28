Верховный Суд запретил взыскивать с компании Коломойского 1,5 миллиарда

Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу АО КБ «ПриватБанк» и оставил в силе предыдущее решение Хозяйственного суда Днепропетровской области относительно отклонения кредиторских требований банка к ПАО «Авиационная компания «Днеправиа» на 1,5 млрд гривен.
Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.
«Определение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 17.12.2018 (по результатам проведения предварительного заседания в части отклонения и невнесения в реестр требований кредиторов ОАО «Авиационная компания „Днеправиа“ денежных требований АО КБ „ПриватБанк“ в размере 1504966028,08 грн) и постановление Центрального апелляционного хозяйственного суда от 27.05.2019 по делу № 904/8902/17 оставить без изменений», — говорится в тексте решения.
Постановление набирает законной силы с момента ее принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Как сообщалось, в 2019 году также не было удовлетворено апелляционную жалобу Приватбанка относительно признания кредитных требований к Днеправиа в размере 1,5 млрд гривен. Условия кредитных договоров подписанных между Приватбанком и Днеправиа в 2011-2014 годах были признаны недействительными.
Днеправиа прекратила свою деятельность в 2018 году, все права на эксплуатацию воздушных линий были аннулированы, а весь флот был передан авиакомпании «Роза ветров».
Компанию связывают с группой Приват бизнесмена Игоря Коломойского.
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