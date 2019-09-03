При пожаре на судне в Калифорнии погибли восемь человек, 20 пропали без вести

На прогулочном судне, которое загорелось и впоследствии затонуло у калифорнийского побережья в США, погибли восемь человек и еще около 20 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает ВВС.

«Количество погибших на прогулочном судне „Консепшн“, которое затонуло у побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния), достигло 8 человек. Еще около 20 человек считаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

Как отмечается, всего на борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа.

Представитель пожарного управления округа Санта Барбара Майк Элиасон заявил, что у спасателей еще остается надежда найти выживших в катастрофе. По его словам, они могли самостоятельно добраться до берега.

Сообщается, что пятеро членов экипажа, находившихся на верхней палубе, прыгнули в воду: их подобрало другое судно, проходившее рядом. 34 пассажира находились в помещении под палубой.

Лодка затонула в 20 метрах от берега. Пожарные быстро прибыли на место, однако борьба с пожаром осложнялась тем, что на судне было много горючего. Несколько раз, когда казалось, что пламя удалось потушить, оно разгоралось с новой силой.

Кроме того, спасательную операцию осложнял сильный туман у побережья.

Причина пожара пока не установлена.