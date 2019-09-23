«Укрзализныця» передала правоохранителям материалы на братьев Дубневичей

Глава АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов заявил о «черном понедельнике» для бывших народных депутатов от партии «Блок Петра Порошенко» Ярослава и Богдана Дубневичей в связи с миллионными убытками УЗ при покупке и поставке анкеров АЗ-2 на протяжении 2018-2019 годов.

«Черный понедельник» для братьев Дубневичей. «Укрзализныця» собрала и передала материалы правоохранителям по миллионным убыткам при покупке и поставке анкеров. Это очередная ступень в нашей непростой борьбе за прозрачный рынок закупок УЗ. Здесь имеем дело с гигантами теневых закупок«, — написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

По словам Кравцова, две компании с похожими названиями в течение 2018-2019 годов поставляли УЗ из Беларуси закладные анкеры АЗ-2 под видом продукции отечественного производителя.

«Импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку. Интересно, что завозились анкеры под видом заготовки, что позволило существенно занизить импортную пошлину. Ориентировочная себестоимость одной единицы такой детали составляла около 50 грн, а для УЗ ее уже продавали как товар за 94 грн », - уточнил глава компании.

По его подсчетам, только за семь месяцев 2019 года общая сумма завышения стоимости таких поставок могла превысить 60 млн грн.

«Месяц назад мы приостановили разнарядки на поставку анкеров АЗ-2 по заключенным договорам. Надеюсь, что реакция правоохранителей будет быстрой и эффективной», — отметил Кравцов.

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре сообщило, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.

По информации СМИ, следствие считает, что Дубневич может быть причастен к присвоению 93,2 млн грн филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

В то же время, в январе 2018 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила о задержании во Львове четырех должностных лиц трех компаний: «Энергия-Новый Раздел», «Энергия-Новояворовск» и «Энергия» по подозрению в завладении более 300 млн куб. м газа «Нафтогаза» на сумму более 1,4 млрд грн.

По информации НАБУ, этим лицам сообщено о подозрении в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах и других преступлениях, квалифицированных по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщило интернет-издание «Экономическая правда», согласно данным Единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех компаний являются экс-народные депутаты от БПП Ярослав и Богдан Дубневичи.