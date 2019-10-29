Финансовый комитет Рады будет согласовывать свои инициативы с Алексеем Гончаруком и бизнесом

Комитет по финансовой, налоговой и бюджетной политике Верховной рады впредь будет обсуждать все свои инициативы с Кабинетом министров. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук отвечая на вопрос корреспондента ThePage на программе «Свобода слова» телеканала ICTV.
«То, что принималось до сих пор, к сожалению, во многих случаях с нами вообще никак не согласовывалось. Поэтому сейчас мы меняем эту практику и в будущем намерены более плотно работать с комитетом», — заявил Гончарук.
По его словам, именно из-за несогласованности с Кабмином был принят закон о фиксированной доле производителей в наценке на сигареты, из-за которой табачная компания Вritish American Tobacco заявила о намерение свернуть производство сигарет в Украине. «Мы против этой инициативы и закон с этой нормой работать не будет», — пояснил Гончарук.
Он также сказал, что инициатива о резком повышении рентной платы на добычу железорудного сырья в нынешнем виде скорее всего принята не будет. «Мы будем обсуждать эту инициативу с производителями. Точно что в таком виде как сейчас ее никто не станет вводить», — сказал премьер-министр.
При этом Гончарук поддержал принятые инициативы по ужесточению работы физических лиц-предпринимателей. По его словам это позволит бороться с практикой ухода от налогов при участие ФОПов.
Напомним, что ранее Верховная рада приняла закон № 1049, в котором содержалась норма о регулировании цен на сигареты. Речь идет о поправке, внесенной в документ нардепом от «Слуги народа» Александром Дубинским. Согласно ей, табачные компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены. British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris и Imperial Tobacco заявили, что это сделает их производство нерентабельным и пригрозили уходом из Украины.
Норма о резком повышение рентной платы на железорудное сырье содержится в законопроекте №1210.
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