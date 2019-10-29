Зеленский сравнил Украину с Google и WhatsApp

Президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов не потерять возможность вкладывать в Украину и сообщил, что наша страна становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса, сообщает Офис президента.
«Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или потеряли возможность купить WhatsApp за небольшую сумму. Украина — это страна возможностей. И сегодня они стучатся в вашу дверь. Но, как говорится, оpportunity never knocks twice (рус. «шанс никогда не стучится дважды» — Ред.). Поэтому не упустите возможности, пожалуйста. «Не проспите Украину», — сказал президент во время выступления на форуме RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе во вторник.
Зеленский также анонсировал презентацию «инвестиционного меню», а именно ряда знаковых проектов-«магнитов».
«Государство обеспечит их полную поддержку на уровне президента и премьер-министра, защитит от коррупции и предоставит пиар на государственном уровне. Моя цель — чтобы в мировых учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи и Сингапура появилась Украина», — сообщил глава государства.
Кроме того, президент подчеркнул, что Украина имеет благоприятные климатические условия, выгодное географическое положение, неисчерпаемый сельскохозяйственный и индустриальный потенциал, а украинцы являются трудолюбивыми и талантливыми. «Все это — наши ответы на один вопрос: Why should you invest in Ukraine? (рус. „Зачем вам инвестировать в Украину?“ — Ред.)», — пояснил он.
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