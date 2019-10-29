НБУ отменяет лимит в 150 тыс. грн в день на покупку валюты для физлиц

Национальный банк Украины (НБУ) с 5 ноября отменил ограничения по сумме на покупку валюты и банковских металлов, говорится в сообщении регулятора в Facebook.
«Дневной лимит в 150 тыс. грн через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга отменен. Также прекращает действовать требование о предоставлении физическими лицами документов в банк, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты», — говорится в сообщении.
По оценке НБУ, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок.
«Подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн, а общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня являются соразмерными», — объяснил Нацбанк.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016