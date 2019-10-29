Войти
Гончарук обещает найти решение проблемы «зеленых» тарифов
позиция
Гончарук обещает найти решение проблемы «зеленых» тарифов
В Золотом стартовало разведение сил, следующим будет Петровское
мирный процесс
В Золотом стартовало разведение сил, следующим будет Петровское

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Рада запретила загораживать берега водоемов и перекрывать доступ к пляжам

572
Рада запретила загораживать берега водоемов и перекрывать доступ к пляжам

Верховная Рада поддержала законопроект об обеспечении беспрепятственный доступ граждан к побережью водных объектов для общего водопользования.

За соответствующий закон № 0869 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования» проголосовало во втором чтении и в целом 314 народных депутата.

Законопроект, в частности, вносит изменения в Водный и Земельный кодексы и в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Согласно принятым изменениям, запрещается ограничение общего водопользования, в том числе ограничения купания и плавания на лодках любительского и спортивного рыболовства, причаливание к берегу в светлый период суток в связи с нахождением земельных участков прибережных защитных полос (пляжные зоны) в использование юридических или физических лиц, кроме случаев, предусмотренных законом.

Согласно принятому законопроекту, гражданам обеспечивается беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью морей, морских проливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, к берегам рек, водоемов и островов, кроме земель охранных зон, зон санитарной охраны, санитарно-защитных зон и зон особого режима использования земель.

Читайте также: Синод Элладской церкви поздравил Епифания с решением о признании ПЦУ

Также предусмотрено, что ограничение беспрепятственного или бесплатного доступа граждан к побережью морей и других водных объектов влечет за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 400 необлагаемыми минимумов доходов граждан и на должностных лиц от 400 до 700 необлагаемыми минимумов доходов граждан.

В случае, если подобные ограничения применены повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, то они влекут за собой наложения штрафа на граждан от 400 до 700 необлагаемыми минимумов доходов граждан и на должностных лиц от 700 до 1000 необлагаемыми минимумов доходов граждан.

Верховная Рада, водоемы
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 29 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не важно, что и как говорит президент, если он показывает результат

Мне не важно, что и как говорит президент, если он показывает результат. Яркий пример Трамп. Если послушать, что он говорит, то это просто катастрофа. Но когда посмотришь как он отстаивает интересы своей страны, то невольно им восхищаешься.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016