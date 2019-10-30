Необоснованный рост тарифа на транспортировку газа негативно скажется на ГМК, - ФРУ

Тариф на транспортировку газа может вырасти в 3,5 раза, говорится в заявлении Федерации работодателей Украины по итогам общественных слушаний в ООО «Оператор ГТС Украины» относительно повышения тарифов на транспортировку при условии отсутствия транзита со стороны России (нулевой вариант)

В ФРУ отметили, что в настоящее время «ОГТСУ» не имеет лицензии на проведение операций, однако платежи должны приниматься уже с декабря 2019 года. При этом тариф на транспортировку газа вырастет в 3,5 раза — именно такой вариант будет направлен на утверждение в НКРЭКУ.

«И это при том, что цена на газ в Украине — самая высокая в регионе (РФ, Беларусь, страны Восточной Европы)», — подчеркнули в федерации.

В ФРУ также заявили, что организация слушаний была крайне неудовлетворительной и «сомнительно совпало с трехсторонними газовыми переговорами в Брюсселе, где отстаивалась абсолютно обратная позиция — подписание нового транзитного контракта и соответственно загрузка газотранспортной системы».

ФРУ считает слушания не состоявшимися по сути, так как в них не смогли принять участие представители федерации и большинство отраслевых ассоциаций. Кроме того, что на слушания не явились представители НКРЭКУ и ответственное руководство «ОГТСУ», а вся ответственность была возложена на руководителя управления стратегического развития компании.

При этом в ФРУ считают, что расчеты «ОГТСУ» не обоснованы, так как отсутствует письменный отказ «Газпрома» и европейских потребителей от транзита газа через Украину; «Северный поток-2» не сможет в полном объеме заменить транзит газа через ГТС Украины.

Вместе с тем обоснования тарифа не содержат информации о том, каким образом будет разделена ГТС при ее выделении из АО «Укртрансгаз», что именно будет выведено из эксплуатации и как это повлияет на постоянные/переменные расходы.

«Необоснованный, по нашему мнению, рост тарифов на транспортировку газа является убийственным для конкурентоспособности украинской промышленности. Увеличение расходов на газ для предприятий Украины в условиях ограниченного доступа к финансовым рынкам и высокой стоимости финансирования приводит к дальнейшему ухудшению финансового положения промышленников, вымыванию оборотных средств и, как следствие, сокращению объемов производства, инвестиций и занятости в базовых и смежных отраслях экономики Украины», — подчеркнули в федерации.

В частности, существенное увеличение тарифов негативно скажется на горно-металлургическом комплексе Украины. «А это 12% ВВП Украины, 29% экспорта, более 680 тыс. занятых с учетом смежных отраслей», — отметили в ФРУ.

В федерации отметили, что первым шагом, который НКРЭКУ может сделать навстречу промышленности и населению Украины в ближайшее время является сохранение текущих тарифов на транспортировку газа.