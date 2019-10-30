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Конституционный суд признал право Рады создавать консультативные и совещательные органы

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Конституционный суд признал право Рады создавать консультативные и совещательные органы

Конституционный суд (КС) Украины предоставил заключение по законопроекту (№ 1028) «О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)» и признал его соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

«Этим заключением Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины», — сообщил отдел коммуникаций КС в среду.

В заключении КС отмечается, что предложенное в п.1 законопроекта изменение в статью 85 Конституции Украины не направлено на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, следовательно, соответствует требованиям ч.1 ст.157 Конституции Украины.

В Суде напомнили, что Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения (ч.2 ст.157 Конституции).

«Конституционный суд Украины констатирует, что на время предоставления им этого заключения решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения по процедуре, определенной Конституцией Украины, не принят, поэтому юридических оснований, которые бы делали невозможным внесение изменений в Конституцию Украины, нет», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале сентября Верховная Рада направила в КС законопроект (№ 1028) «О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)» и включила его в повестку дня сессии.

Инициатор законопроекта — президент Украины Владимир Зеленский — предлагает расширить полномочия Верховной Рады и дать ей право создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы «в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины». Эти органы создаются для осуществления Верховной Радой своих функций.

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В пояснительной записке к законопроекту указано, что внесение данного изменения в ст.85 Конституции Украины необходимо для реформирования системы органов, обеспечивающих функционирование парламента как единственного органа законодательной власти в Украине.

Верховная Рада, КС
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Среда, 30 октября 2019
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