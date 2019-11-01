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Теплоэнерго задолжали за газ вдвое больше, чем им должно население

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Теплоэнерго задолжали за газ вдвое больше, чем им должно население

Предприятия теплокоммунэнерго задолжали за газ 35,8 млрд грн, тогда как население им — 14,8 млрд грн.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказала министр развития громад и территорий Алена Бабак, сообщает Укринформ.

«На 1 октября 2019 года задолженность предприятий ТКЭ за потребленный газ составляет 35,8 млрд грн., а долг населения за тепло составляет 14,8 млрд грн. Мы видим огромный разрыв в том, что могут собрать предприятия и о том, сколько они должны поставщикам газа», — рассказала Бабак.

По ее мнению, отдельные решения по отдельным предприятиям не урегулируют вопрос системно. Правительство сейчас работает комплексно вопросом погашения старых долгов и реструктуризации путем как тарифной политики, так и законодательного урегулирования.

«Правовые основания для возмещения из госбюджета задолженности по разнице в тарифах, образованной после 1 января 2016 года, отсутствуют. Однако правительство учитывает то, что возмещение задолженности в течение многих лет не обеспечивало безубыточную деятельность предприятий», — сказала Бабак.

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По ее словам, с 2021 должна быть обеспечена стабильная работа предприятий отрасли, а полномочия по регулированию тарифов должны быть переданы на местный уровень.

Напомним, что по состоянию на 17 октября долг перед НАК «Нафтогаз Украины» за газ имеют 64 из 1316 предприятий, вырабатывающих тепловую энергию. Еще два ТКЭ имеют долги по договорам реструктуризации долгов.

долги, Алена Бабак
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