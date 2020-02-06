Увольнение Алены Бабак с поста министра произошло из-за давления Ваврыша и Богдана, - СМИ

Экс-министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак связывает свое увольнение напрямую с главой Офиса Президента Андреем Богданом и его другом-застройщиком Андреем Ваврышем, которые решили таким образом ей отомстить.

4 февраля во время своего выступления в ВР Алена Бабак с трибуны заявила о том, что с ней начали борьбу в СМИ за аннулирование разрешений на строительные работы на объектах на улицах Ольшанской и Гоголевской в Киеве.

«Я хочу также сказать тем, кто начал борьбу со мной лично в прессе из-за аннулирования разрешений на Ольшанской, на Гоголевской. И эти люди скоро начнут строительство возле „Дворца Украина“, на Ивана Франко, — друзья-киевляне не будут стоять в стороне, они выйдут против вас», — заявила она.

По данным издания «Наші гроші», речь идет о строительстве объектов компаниями, связанными с нардепами от ОПЗЖ Вадимом Столаром и Дмитрием Исаенко, а также бизнес-партнером Исаенко — Андреем Ваврышем, который сейчас является девелопером, а в 2010-2015 гг был заместителем директора Департамента градостроительства КГГА. Ваврыш известный также как друг руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.

В частности, в сентябре разрешение на строительство возле входа в ст. м. «Дворец Украина» получила компания «Укржилстрой», связанная со Столаром. Подрядчиком застройки является компания Исаенко.

Разрешения на строительства на данных объектах были выданы ГАСИ, которую тогда возглавлял Сергей Кузьмин и которого связывают с теневым «смотрящим» за ГАСИ Юрием Горовым.

В ноябре и декабря 2019 года ГАСИ под руководством Александра Строкача после ряда проверок аннулировала разрешения на строительства ЖК на Гоголевской и Ольшанской.

Отметим, что Строкача называют креатурой экс-главы ГАСИ Александра Кудрявцева, уволенного в конце 2018-го года из-за скандала с поддельным дипломом и которого Бабак хотела устроить своим заместителем. Поэтому, хоть ГАСИ формально и руководил Строкач, фактически — эта была вотчина Бабак-Кудрявцева.

В СМИ неоднократно писали, что именно при Кудрявцеве был введен негласный тариф за выдачу разрешительных документов — от $5 до $20 за квадратный метр.