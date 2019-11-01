Криклий ждет, что РФ выплатит репарации после завершения конфликта на Донбассе

Российская Федерация после окончания боевых действий на Донбассе должна выплатить Украине репарации. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион», — заявил он в эфире телеканала «1+1».

При этом министр назвал недопустимым взимание средств с граждан Украины за восстановление неподконтрольных территорий. «Пока мы можем говорить о восстановлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы — за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет», — отметил он.

Вместе с тем Криклий не назвал возможные затраты на будущее восстановление неподконтрольных территорий. «К ней нет доступа, а перед разработкой плана восстановления нужно будет провести ревизию и аудит», — заключил министр.