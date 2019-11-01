Криклий ждет, что РФ выплатит репарации после завершения конфликта на Донбассе

Российская Федерация после окончания боевых действий на Донбассе должна выплатить Украине репарации. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
«Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион», — заявил он в эфире телеканала «1+1».
При этом министр назвал недопустимым взимание средств с граждан Украины за восстановление неподконтрольных территорий. «Пока мы можем говорить о восстановлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы — за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет», — отметил он.
Вместе с тем Криклий не назвал возможные затраты на будущее восстановление неподконтрольных территорий. «К ней нет доступа, а перед разработкой плана восстановления нужно будет провести ревизию и аудит», — заключил министр.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016