Депутаты проведут заседание Комитета по нацбезопасности на линии соприкосновения

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны 5 ноября проведет заседание на линии соприкосновения в Донбассе — в Золотом Луганской области, где с минувшего вторника проходило разведение сил. Об этом сообщил член комитета, председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина».
«Во вторник состоится заседание нашего комитета в Золотом. Там соберем весь комитет национальной безопасности и обороны», — сказал он, напомнив, что разведение войск в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского является условием для встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция).
Стороны конфликта в Донбассе 29 октября начали отвод сил в районе Золотого. В пятницу разведение на участке № 2 «Золотое» завершилось. Это было подтверждено обеими сторонами, а также сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
В конце июня развод войск конфликтующих сторон состоялся в Станице Луганской.
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