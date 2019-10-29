В Золотом стартовало разведение сил, следующим будет Петровское

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что процесс разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) во вторник стартовал.
«До самой встречи в „Нормандском формате“ будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня... Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на лини контакта», — сказал Пристайко журналистам в Мариуполе во вторник.
По его словам, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
«Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку», — отметил Пристайко.
Министр также уточнил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.
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