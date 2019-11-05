Xiaomi представила свои первые «умные» часы

Китайская компания Xiaomi объявила на своей странице в сети микроблогов Weibo о выпуске первой в своей истории модели «умных» часов, получивших название Mi Watch.

В сообщении компании отмечается, что Mi Watch получили сенсорный экран с диагональю в 1,78 дюйма и оснащены аккумулятором емкостью 570 мАч. Компания заявляет, что гаджет сможет работать на одной зарядке до 36 часов. В Mi Watch установлен чипсет Snapdragon Wear 3100 с встроенным 4G-модемом, способным поддерживать мобильную связь и доступ к интернету на высокой скорости. Кроме того, в часы встроен модуль NFC для проведения бесконтактных платежей.

Программная оболочка MIUI For Watch позволяет устанавливать на «умные» часы до сорока приложений, гаджет можно использовать в качестве фитнес-трекера и контроля качества сна (программа FIRSTBEAT собирает информацию о состоянии организма), а также использовать для управления гаджетами «умного» дома.

Предзаказы на Mi Watch компания принимает с 5 ноября, начать их продажу на китайском рынке планируется 11 ноября по цене 1299 за штуку (примерно 4600 грн). Кроме того, в середине декабря планируется выпустить премиум-версию Mi Watch по 1999 юаней.

О сроках начала поставок Mi Watch в другие страны Xiaomi пока не сообщает.