Американец дважды за полтора года выиграл в лотерею по $1 млн

В первый раз житель Массачусетса забрал единовременную выплату приза, а во второй — выбрал возможность получать деньги частями в течение 20 лет.
Житель Массачусетса Рольф Родс в течение полутора лет два раза выиграл в моментальную лотерею по $1 млн. Об этом сообщило агентство UPI.
Первый раз американец выиграл $1 млн 22 мая 2018 года. Тогда он решил забрать единовременную выплату приза в размере $650 тыс. до уплаты налогов.
На прошлой неделе Родс вновь купил лотерейный билет на АЗС и выиграл еще один миллион. На этот раз мужчина выбрал возможность получать ежегодные выплаты в течение 20 лет в размере $50 тыс. до уплаты налогов.
Моментальные лотереи в США проводятся гораздо чаще тиражных, не предполагают выбора чисел и заполнения карточек, а также ожидания итогового розыгрыша. Участнику необходимо лишь стереть защитное поле и узнать, выиграл он или нет. Главные призы в моментальных лотереях только в редких случаях измеряются шестизначными суммами.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016