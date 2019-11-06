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Минфин в 2020 году планирует одолжить 343 миллиарда

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Минфин в 2020 году планирует одолжить 343 миллиарда

Проект государственного бюджета на 2020 год, подготовленный правительством ко второму чтению, предполагает средневзвешенную ставку внешних заимствований около 8%, внутренних — около 14,6%. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, указано в пояснительной записке к обновленному проекту документа.

«Средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 14,6% годовых, для внешних долговых инструментов — около 8% годовых. Вместе с тем, условия государственных заимствований могут изменяться в зависимости от влияния политических, экономических и геополитических факторов», — указано в документе.

Финансирование общего фонда госбюджета в следующем году за счет госзаимстований должно составить 342,5 млрд грн, в том числе 111,37 млрд грн внешних заимствований.

«Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5% общего объема поступлений, а внутренние — 67,5%», — отмечается в пояснительной записке.

«Проект госбюджета на 2020 год предполагает привлечение внешних займов по общему фонду в объеме $4,125 млрд. Для сравнения, с начала 2019 года такие заимствования составили $2,1 млрд», — прокомментировал начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов.

Спецфонд госбюджета в 2020 году привлечет за счет средств от иностранных банков, государств и международных финансовых организаций 22,66 млрд грн, предполагается в проекте госбюджета.

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Объем погашений госдолга в 2020 году оценивается в сумме 282,13 млрд грн, в том числе по внешнему долгу — 120,27 млрд грн. Проект госбюджета также предусматривает 141,47 млрд грн на обслуживание госдолга в 2020 году.

«В 2020 году предусмотрены платежи на выполнение государством гарантийных обязательств по кредитам, привлеченным по госгарантии, в сумме 1,66 млрд грн», — указано в пояснительной записке.

госдолг, Минфин
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