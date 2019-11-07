Полиция завела дело против Портнова

Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам «Радио Свобода» со стороны юриста Андрея Портнова, сообщается на официальном сайте Национальной полиции в четверг.

«Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов „Радио Свобода“. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч.2 ст.171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч.1 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Портнов обнародовал персональные данные члена съемочной группы программы Схемы: коррупция в деталях.

В своем Telegram Андрей Портнов опубликовал персональные данные водителя съемочной группы, которая следила за Портновым. В частности, были опубликованы его полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.