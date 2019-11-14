Фонд госимущества в 2020 планирует приватизировать не менее 5 крупных госпредприятий

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует приватизировать в 2020 году не менее пяти государственных предприятий, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

«Мы планируем приватизировать не менее пяти крупных предприятий», — сказал он в ходе совещания в ФГИ при участии премьер-министра Алексея Гончарука, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным главы Фонда, ФГИ может приватизировать в 2020 году Объедигненную горно-химическую компанию (ОГКХ), «Электротяжмаш», Угольную компанию «Краснолиманскую», «Центрэнерго», Одесский при портовый завод (ОПЗ), «Президент-отель».

Государство намерено оставить в своей собственности из 3,643 тыс. государственных предприятий 766, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

«Уже отобрано 1399 госпредприятий, согласовано 737 из них, и еще 482 в процессе передачи», — сказал Кухта.

При этом он добавил, что доходность госактивов должна вырасти до 5%, в значительной степени за счет приватизации.