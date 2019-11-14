В ГПУ объяснили, почему задержали мужа депутата от «Слуги народа»

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что задержали мужа народного депутата от «Слуги народа» Анны Скороход Алексея Алякина по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«14 ноября Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном арест решается в судебном порядке», — отметили там.

Алякин после переезда в Украину В 2013 году получил украинское гражданство. Однако, пояснили в прокуратуре, что решение о предоставлении емуо гражданства было дважды отменено миграционной службой. Причиной стало то, что Алякин при оформлении гражданства внес ложные сведения и поддельные документы.

Он обжаловал решение об отмене гражданства в суде, но 7 ноября 2019 Шестой апелляционный административный суд в удовлетворении исковых требований отказал.

В прокуратуре сообщают, что в связи с этим 11 ноября 2019 розыск Алякина восстановили, в результате чего его задержали.

Напомним, Анна Скороход — член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. 31 октября она расплакалась в сессионном зале якобы потому, что на заседании ей отказали в рассмотрении поправок к закону о ГТС.

Алексей Алякин — владелец ООО «Строительный комбинат «Прогресс», его связывают с олигархом Павлом Фуксом.

В 2013 году Алякин в РФ объявил себя банкротом. Его задолженность перед кредиторами достигла суммы в 500 млн рублей.

В том же году Алякин уехал из России в Украину и получил украинское гражданство. Основал строительную компанию «Прогресс Строй», зарегистрированную в Борисполе.

В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации хищения из банка «Пушкино» около 10 млрд рублей.

24 сентября 2015 Алякина объявили в федеральный розыск в России, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.