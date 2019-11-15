«Слуг народа» убеждают дать показания на супруга Скороход

Первый заместитель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко надеется, что народные депутаты из его фракции обратятся в правоохранительные органы в связи с попытками давления на них со стороны супруга народного депутата Анны Скороход — предпринимателя Алексея Алякина.
«Мы сейчас ведём работу с депутатами, чтобы они не побоялись передать это... Чтобы они пошли в правоохранительные органы и дали этому ход», — сказал Корниенко журналистам в кулуарах рады в п’ятниця, передает Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос, есть ли доказательства такого давления, Корниенко ответил утвердительно: «Да, он пытался беседовать с нашими депутатами».
Нардеп также прокомментировал слухи о том, что спикер парламента Дмитрий Разумков своими репликами подаёт во время пленарного заседания знаки депутатам, как именно следует голосовать.
«Я думаю, что спикер высказывается так, как он высказывается, и имеет право на своё отношение к тем или иным законам», — отметил он.
Как сообщалось, глава фракции «Слуга народа» Арахамия 14 ноября заявил, что к нему, как минимум, дважды обращались члены комитета по энергетике и жаловались на давление со стороны беглого российского бизнесмена Алексея Алякина, который находится в гражданском браке со Скороход.
«Алякин угрожал депутатам, которые работают в профильном комитете, я не буду называть фамилии, потому что им угрожали люди из криминальных кругов, и я не хочу никого подставлять. Сейчас дойдет до того, что будем предоставлять охрану каждому члену комитета, зачем это делать?», — сказал Арахамия.
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