Суд присудил экс-первому замглавы НБУ Писаруку внести залог в 5 млн грн.

Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, которого НАБУ считает одним из главных подозреваемых в деле о выдаче 1,2 млрд грн стабкредита VAB Банку, в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

При этом суд отвел 5 дней на внесение этой суммы.

Прокурор просил более строгих мер: взятие под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 30 млн грн, однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Уже известно, что Оайффайзен Банк Аваль внесет залог за Писарука. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Сегодня Высшим антикоррупционным судом Украины (ВАКС) принято решение об избрании меры пресечения для Александра Писарука в виде залога. Райффайзен Банк Аваль сообщает, что выполнит все необходимые действия по внесению залога согласно требованию суда», — сообщается на сайте банка.

По словам председателя наблюдательного совета Райффайзен Банка Аваль Мартина Грюлля, которого цитирует пресс-служба, Писарук будет и в дальнейшем работать в должности председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

Как сообщалось, НАБУ считает Писарука одним из главных подозреваемых в деле о незаконной выдаче 1,2 млрд грн стабкредита VAB Банку.