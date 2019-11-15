Зеленский подписал закон о анбандлинге

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинге). Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив.

Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы согласно европейского законодательства.

«Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета», — отметили в ОП.

Напомним, сегодня во время заседания Рады нардепы исправили несогласованности в тексте закона о анбандлинг Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». За соответствующее решение проголосовали 292 нардепа.