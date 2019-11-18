Bitcoin за 5 месяцев подешевел на 40%

В понедельник, 18 ноября, Bitcoin торгуется на уровне в $8540, за последние пять месяцев он подешевел на 38%. Стоимость актива начала снижаться после того, как в конце июня она установила годовой максимум в $13 800.

Ранее основатель компании Fundstrat Том Ли предположил, что Bitcoin сможет обновить исторический максимум стоимости в $20 000 к 2022 году. По мнению аналитика с Уолл-стрит, курс первой криптовалюты достигнет отметки в $25 000 в том случае, если количество ее пользователей достигнет 1 млн.