Украина может довести запасы газа в ПХГ до 27-28 млрд кубометров

Украина может войти в отопительный сезон 2020/21 гг. с запасами природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 27-28 млрд куб. м, сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Я думаю, что мы можем выйти и на 27, и на 28 млрд куб. м», — сказал он в эфире «Украина 24» во вторник вечером.

По его словам, около половины этого объема принадлежит частным компаниям.

По данным АО «Укртрансгаз» по состоянию на 31 августа запасы природного газа в ПХГ Украины составляют 25,636 млрд куб. м.

В начале июля представители группы «Нафтогаз» прогнозировали, что Украина может войти в отопительный сезон 2020/2021 годов с запасами природного газа ПХГ в объеме 25,5-26,5 млрд куб. м.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн куб. м (с 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).