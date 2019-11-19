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Bitcoin за ноябрь подешевел на $1000

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Bitcoin за ноябрь подешевел на $1000

Во вторник, 19 ноября, среднерыночный курс биткоина снизился до минимума ноября в $8235. На данный момент криптовалюта торгуется на уровне в $8244, за прошедшие сутки она подешевела на 4%.

Резкое падение курса актива началось вчера вечером, когда он за три часа опустился с $8550 до $8270. При этом торговые объемы BTC увеличились на 22% и превысили $22 млрд.

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Стоимость главной цифровой монеты снижается с 5 ноября, когда она достигла отметки в $9500. За последние две недели биткоин подешевел на 14%. При этом за пять месяцев криптовалюта потеряла свыше 40% от цены.

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журналист

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Может ли в таких условиях, с неработающим и неразвитым финансовым рынком, у нас развиваться авиастроение? Никогда. Потому и отрасль стоит. Не знаю, как Антонов будет выполнять заказ для Перу, возможно из своих средств, однако такие заказы так и останутся единичными, если государство не пересмотрит свою политику.
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