Bitcoin за ноябрь подешевел на $1000

Во вторник, 19 ноября, среднерыночный курс биткоина снизился до минимума ноября в $8235. На данный момент криптовалюта торгуется на уровне в $8244, за прошедшие сутки она подешевела на 4%.

Резкое падение курса актива началось вчера вечером, когда он за три часа опустился с $8550 до $8270. При этом торговые объемы BTC увеличились на 22% и превысили $22 млрд.

Стоимость главной цифровой монеты снижается с 5 ноября, когда она достигла отметки в $9500. За последние две недели биткоин подешевел на 14%. При этом за пять месяцев криптовалюта потеряла свыше 40% от цены.