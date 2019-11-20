Украина не получила обещанные $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении газеты документы о расходах Пентагона.

Как отмечает газета, из этих документов следует, что на американских счетах из общего объема военной помощи, которая была выделена Украине, осталось $35,2 млн. Эти средства должны были пойти на покупку вооружений, включая гранатометы, на средства связи, а также на оснащение боевых кораблей ВМС Украины.

Пресс-секретарь Пентагона Карла Глисон подтвердила газете, что Украине еще предстоит перевести $36 млн. При этом подполковник отказалась назвать причину, по которой средства до сих пор не были отправлены в Киев. Она лишь отметила, что Украина получит эти деньги «в течение следующих нескольких недель».

По данным издания, члены конгресса США осведомлены о сложившейся ситуации и требуют от Минобороны объяснений. Как отмечает LA Times, в 2019 финансовом году Вашингтон должен был выделить Киеву не менее $250 млн по линии Пентагона и не менее $141 млн по линии Госдепа. Почему часть этих денег не дошла до Украины, непонятно: финансовый год в США завершился 30 сентября.

В конце августа CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует заморозить выделение помощи Украине. Несогласные с главой государства законодатели пообещали выделить средства вопреки его решению. Позднее Белый дом разморозил деньги для Украины. Это произошло за несколько часов до того, как комиссия сенатского комитета по ассигнованиям должна была обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, которая помешала бы Трампу поступить подобным образом в будущем.