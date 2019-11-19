«Газпром» готов к запуску обеих ниток «Турецкого потока»

«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток», говорится в сообщении российского монополиста.
Речь идет об участках от береговых объектов около российской Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. К началу работы готовы компрессорная станция «Русская» и «участок берегового примыкания» на территории России.
Кроме того, завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.
Первую ветку морского участка «Турецкого потока» начали заполнять газом в середине октября. По планам оператора проекта TurkStream, газопровод будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. В конце августа президент России Владимир также заявил, что российский газ начнет поступать в Турцию до конца 2019 года.
Газопровод «Турецкий поток» протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции, его сухопутная часть длиной 180 км пройдет через страну до границ с сопредельными странами. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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