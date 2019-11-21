Бывший нардеп Найем, наконец, получил должность

Экс-нардеп Мустафа Найем назначен на должность заместителя гендиректора Государственного концерна «Укрборонпром».

«Мустафа Найем был привлечен в качестве советника генерального директора концерна еще в начале августа. 11 ноября 2019 года он был назначен на должность заместителя генерального директора Государственного концерна „Укроборонпром“ по вопросам взаимодействия с органами государственной власти», — сообщила пресс-служба ГК.

Сам Мустафа Найем в комментарии Украинской правде рассказал, что в концерне будет отвечать за направление связей с органами государственной власти, а также с профильными неправительственными организациями и международными партнерами концерна.