Украина – на пятом месте в мире по количеству жертв от мин

В течение 2018 года в Украине от наземных мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 325 человек.
Такие данные содержатся в докладе «Landmine Monitor 2019», которую в четверг, 21 ноября, представила в Мюнхене международная неправительственная организация Handicap International, сообщает DW.
Поэтому Украина оказалась на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв этой разновидности боеприпасов. На первом месте этого списка — Афганистан, где было зафиксировано 2234 жертвы разрывов мин и взрывных устройств. Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.
Всего в течение 2018 года в мире от мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 6897 человек. Большинство жертв — мирные жители, из которых более половины — дети. Статистика охватывает только официально зарегистрированные и подтвержденные случаи смерти или увечья от мин и аналогичных взрывных устройств.
В докладе отмечается, что количество жертв в результате взрывов мин и взрывных устройств уже четвертый год подряд остается крайне высоким, несмотря на действие Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.
Также авторы доклада добавляют, что в Украине площадь заминированных территорий оценивается примерно в семь тысяч квадратных километров. Впрочем, это лишь приблизительные подсчеты, поэтому настоящий показатель заминированной площади может отличаться от этих оценок.
Ситуацию с разминированием осложняет тот факт, что некоторые части территории остаются недоступными для правительственных сил и украинской власти, отмечается в докладе.
Что касается взрывных устройств, то в Украине большинство из них были так называемые «растяжки», то есть ловушки с применением ручных гранат для поражения живой силы, говорится в докладе.
Как сообщалось, в июне пресс-служба украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий заявила, что за более чем пять лет оккупации на Донбассе от взрывов мин и ВОВ (взрывоопасных остатков войны. — ред.) погибли 977 гражданских, еще 1528 получили ранения.
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