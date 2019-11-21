Войти
Зеленский хочет реальных результатов расследования дел Майдана
официально
Зеленский хочет реальных результатов расследования дел Майдана
Украина пока не договорилась с МВФ, но «подошла достаточно близко»
позиция
Украина пока не договорилась с МВФ, но «подошла достаточно близко»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Украина – на пятом месте в мире по количеству жертв от мин

95
Украина – на пятом месте в мире по количеству жертв от мин

В течение 2018 года в Украине от наземных мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 325 человек.

Такие данные содержатся в докладе «Landmine Monitor 2019», которую в четверг, 21 ноября, представила в Мюнхене международная неправительственная организация Handicap International, сообщает DW.

Поэтому Украина оказалась на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв этой разновидности боеприпасов. На первом месте этого списка — Афганистан, где было зафиксировано 2234 жертвы разрывов мин и взрывных устройств. Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.

Всего в течение 2018 года в мире от мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 6897 человек. Большинство жертв — мирные жители, из которых более половины — дети. Статистика охватывает только официально зарегистрированные и подтвержденные случаи смерти или увечья от мин и аналогичных взрывных устройств.

В докладе отмечается, что количество жертв в результате взрывов мин и взрывных устройств уже четвертый год подряд остается крайне высоким, несмотря на действие Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Также авторы доклада добавляют, что в Украине площадь заминированных территорий оценивается примерно в семь тысяч квадратных километров. Впрочем, это лишь приблизительные подсчеты, поэтому настоящий показатель заминированной площади может отличаться от этих оценок.

Ситуацию с разминированием осложняет тот факт, что некоторые части территории остаются недоступными для правительственных сил и украинской власти, отмечается в докладе.

Читайте также: Украинцы — одни из главных антисемитов в Европе

Что касается взрывных устройств, то в Украине большинство из них были так называемые «растяжки», то есть ловушки с применением ручных гранат для поражения живой силы, говорится в докладе.

Как сообщалось, в июне пресс-служба украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий заявила, что за более чем пять лет оккупации на Донбассе от взрывов мин и ВОВ (взрывоопасных остатков войны. — ред.) погибли 977 гражданских, еще 1528 получили ранения.

мины
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 21 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Цена на газ для населения: 1 грн летом не равна 1 грн зимой

За ноябрь-декабрь, ежемесячные расходы украинских граждан на газ увеличатся дополнительно на 450-500 грн и в декабре составит в среднем порядка 1800-1850 грн/мес. А впереди еще январь, февраль и половина марта отопительного сезона.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Сладкий привет» для Тимошенко

Действующий президент Зеленский крайне жёстко «прошёлся» по амбициям Юлии Владимировны Тимошенко. Нетрадиционно для нас. Я бы даже сказал, что он прямо высмеял ее в самом неприглядном стиле. Мгновенно сделал своим искренним врагом.
Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
журналист

Война русских за украинский АПК

МЭРТ и Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудили спецрасследования, чтобы разобраться, что за импортные удобрения начали заходить в Украину. В рамках расследования предстоит услышать ответы на многие вопросы. Один из них: если страна сама еще недавно импортировала удобрения или производила их в минимальном объеме для собственных нужд – откуда вдруг взялись огромные объемы для поставок в Украину?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016