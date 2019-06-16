От мин на Донбассе погибла почти тысяча гражданских

От начала конфликта на Донбассе от мин погибли 977 гражданских лиц, еще 1528 человек получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«По данным МинВОТ, за период вооруженного конфликта от мин и ВОВ (взрывоопасных остатков войны — ред.) погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1528 — получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая подобную ситуацию первоочередной задачей является осуществление мер по предупреждения местного населения о загрязненных минами территориях, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях. На подобные меры государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5 млн грн, и распорядителем этих средств является МинВОТ.

По данным министерства, в рамках этого финансирования будут проведены обучение детей и взрослых — работников предприятий, аграриев, информационные кампании, маркировки территорий и другие. Часть деятельности будет охватывать всю зону ООС, а в громадах вблизи линии разграничения будут созданы координационные группы, которые будут внедрять широкий комплекс мероприятий по противоминной деятельности. Предварительно отобраны 10 громад: Станица Луганская, Новоайдар, Тошкивка, Счастье, Талаковка, Белогоровка, Курахово, Сартана, Волноваха, Комишуватая.

Еще одним важным вопросом является оказание помощи пострадавшим от взрывов мин и взрывоопасных предметов (ВОП). МинВОТ в сотрудничестве с общественной организацией «Пролиска» при поддержке правительства Швейцарии начинает реализацию проекта «Помощь лицам, пострадавшим от мин и взрывоопасных остатков войны».

Проектом предусматривается также оказание поддержки пострадавшим лицам в денежной форме.