Moody's улучшило прогноз рейтинга Украины

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со «стабильного» на «позитивный», подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне «Caa1».
«Подтверждение рейтингов Украины „Caa1“ отражает ее значительную внешнюю уязвимость, хотя и показывает признаки улучшения», — говорится в сообщении агентства в ночь на субботу.
Moody’s указывает, что значительные выплаты по внешнему долгу в предстоящие годы — в отсутствие новой программы Международного валютного фонда (МВФ) — требуют постоянного доступа к рынкам. Одновременно сдерживать восходящее движение кредитного рейтинга продолжает риск нового обострения геополитической напряженности.
Ключевыми факторами для улучшения прогноза агентство назвало восстановление валютных резервов Украины, которое снижает внешнюю уязвимость в контексте крупных внешних выплат, а также улучшение макроэкономической стабильности страны и перспективы возобновления реформ, усиливающих экономическую устойчивость страны.
Одновременно Moody’s подтвердило рейтинг «Ca» по еврооблигациям на сумму $3 млрд, которые Украина продала России в декабре 2013 года и которые являются предметом спора в Лондоне между двумя правительствами из-за международного вооруженного конфликта.
Помимо того агентство сохранило долгосрочные страховые потолки в иностранной валюте и депозиты Украины на уровне «B3» и «Caa2» соответственно, краткосрочные — на уровне «Not Prime» (NP). Moody’s также оставило неизменными страновые потолки в местной валюте на уровне «B3».
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