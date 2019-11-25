Bitcoin за две недели потерял четверть стоимости

В ночь на понедельник, 25 ноября, курс Bitcoin опустился ниже отметки в $7000. На данный момент первая криптовалюта торгуется на уровне в $6694, за прошедшие сутки она подешевела на 8%, а за две недели — на 26%. При этом объемы торгов активом за последние 24 часа увеличились на 115% и превысили $43 млрд.

Из ста крупнейших по капитализации криптовалют в «зеленой зоне» на данный момент остаются лишь две — Storeum, которая показала рост в 300%, и Matic Network, подорожавший на 6%. Из топ-10 рейтинга Coinmarketcap сильнее всего пострадали Ethereum, Binance Coin и EOS потерявшие 10% от цены за последние 24 часа.

Общая стоимость рынка криптовалют на данный момент составляет $182 млрд, хотя вчера она превышала $200 млрд. Объемы торгов цифровыми деньгами сейчас находятся на уровне в $117 млрд. Доля первой криптовалюты в блокчейн-индустрии достигла 66,22%.