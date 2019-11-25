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В Европе впервые задержали подлодку с наркотиками

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Испанская полиция в воскресенье перехватила лодку для перевозки наркотиков у побережья Галисии в северо-западной части страны.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на El Pais.

Международная операция Национальной полиции, Гражданской гвардии и Таможенного надзора завершилась захватом недалеко от пляжа Хио в провинции Понтеведра наркосубмарины. Это — первый случай в Европе по захвату подобного транспортного средства для перевозки наркотиков.

Субмарина перевозила около 3000 кг кокаина. Она была сделана в Гайане, ее длина составляет 22 метра, а в Европу она прибыла из Колумбии. Два члена экипажа, эквадорцы, были арестованы.

Субмарины регулярно используются наркокартелями для перевозки наркотиков из Латинской Америки в США. С 2006 года также появлялась информация, что подобные субмарины отправляли в Испанию и Африку, но их ни разу не удалось их конфисковать.

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Источники издания сообщили, что судно «эксплуатировалось годами». Они подсчитали, что субмарина могла делать «как минимум две поездки с товарами в год».

Испания, подводные лодки, наркотики
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