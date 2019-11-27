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Милованов предложил прекратить давать «молоко за вредность»

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Милованов предложил прекратить давать «молоко за вредность»

Тимофей Милованов отметил, что в современной европейской стране XXI века эта норма уже выглядит пережитком прошлого.

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предложил отменить оставшуюся в Трудовом кодексе страны с советских времен норму о бесплатной выдаче молока рабочим вредных производств. Он предложил этот вопрос для обсуждения в среду на своей официальной странице в Facebook, объяснив инициативу тем, что норма о бесплатной выдаче молока не подходит для современной европейской страны.

«Надо давать молоко за «вредность»? В Украине — в современной европейской стране XXI века — до сих пор действует норма, введенная в 1918 году Владимиром Лениным! Это советская норма — «молоко за вредные условия труда», — возмутился министр.

Он также поставил под сомнение пользу молока для людей, работающих во вредных для здоровья условиях, и посетовал, что для снабжения бесплатным молоком 40 рабочих уходит ежедневный удой одной коровы.

«Каждый работник вредных производств должен получать поллитра молока в день, — продолжал министр. — Если коровка, скажем, дает 20 литров в день, то нужно 2,5 коровки на 100 человек. Однако польза от такой поддержки молоком сомнительна».

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Милованов также вспомнил, что положение о «молоке за вредность» берет свое начало с особого декрета Ленина, которым глава Совнаркома обязал выдавать молоко голодающим рабочим одного из заводов. Через год такая норма стала действовать на многих других промышленных предприятиях советской России.

«Прошло более 100 лет, но этот коммунизм до сих пор есть в нашем Кодексе законов о труде», — заявил министр.

молоко, Тимофей Милованов
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