Порошенко избрали главой переименованной партии

Экс-президент Украины Петр Порошенко избран главой новой партии «Европейская солидарность». Такое решение принято в пятницу на съезде этой политической силы.

Соответствующее решение приняли единогласно.

«Наша партия идет на выборы... Мы идем, чтобы привести Украину в ЕС и НАТО. Мы идем, чтобы побеждать и брать власть», — заявил Порошенко.

На съезде также присутствовал спикер ВР Андрей Парубий, заместитель главы ВР Ирина Геращенко.

Напомним, что ранее партия называлась «Блок Петра Порошенко «Солидарность».